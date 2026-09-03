Посольство РФ продолжит консульскую помощь в регионах ФРГ после закрытия Бонна Нечаев: посольство РФ продолжит оказывать консульскую помощь в Германии

Москва3 сен Вести.Посольство России в Берлине после закрытия генконсульства в Бонне сделает все возможное для обеспечения консульского доступа даже в самых отдаленных регионов Германии. Об этом сообщил глава дипмиссии Сергей Нечаев в своем обращении к россиянам, проживающим на территории ФРГ.

Нечаев отметил, что генеральное консульство в Бонне было последним из пяти российских генконсульств, ранее действовавших на территории.

Просьба сохранять спокойствие, присущую нашим соотечественникам выдержку. Надеемся на ваше понимание и поддержку. Сделаем все возможное, чтобы оперативно выправить ситуацию и обеспечить консульский доступ даже в самых отдаленных от Берлина регионах Германии сказал он в обращении, опубликованном в Telegram-канале посольства

Во вторник правительство ФРГ официально возложило ответственность за произошедший в начале августа инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг на Россию и объявило о закрытии генконсульства РФ в Бонне, прекращении деятельности Русского дома в Берлине и других мерах. В посольстве РФ в Берлине назвали инцидент наспех состряпанной провокацией.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, власти Германии своими последними действиями фактически уничтожают все положительное, что было в отношениях между Москвой и Берлином.