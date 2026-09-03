Москва3 сен Вести.Глава МИД Германии Йохан Вадефуль, который выразил сожаление из-за закрытия в России отделений Института Гете, знал о таких последствиях. Об этом ИС "Вести" заявил немецкий политик, бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт.

По его мнению, немецкий министр не мог не знать, что действия официального Берлина в отношении РФ, закрытие Русского дома, приведут к аналогичному ответу со стороны Москвы. В частности, РФ закроет отделения Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Совершенно очевидно, что Вадефуль точно знал, что по договору 2011 года Русский дом в Берлине связан с открытием институтов Гете в России и, соответственно, закрытие этого дома приведет к закрытию институтов в Гете. С другой стороны, ему полностью наплевать на последствия. Видимо, русофобия затмевает разум, прогрессирующая русофобия заявил Евгений Шмидт

При этом, подчеркивает политик, немецкому министру безразлично, какими будут последствия.

То, что данное решение ударит по многим немцам, которые проживают в России, Вадефулю на это, видимо, глубоко наплевать добавил он

Во вторник правительство ФРГ официально возложило ответственность за произошедший в начале августа инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг на Россию и объявило о закрытии генконсульства РФ в Бонне, прекращении деятельности Русского дома в Берлине и других мерах. В посольстве РФ в Берлине назвали инцидент наспех состряпанной провокацией.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, власти Германии своими последними действиями фактически уничтожают все положительное, что было в отношениях между Москвой и Берлином.

Президент России Владимир Путин связал действия властей Германии с ее тяжелым положением.