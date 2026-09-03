Spiegel: Мерц торопился обвинить Россию в инциденте с БПЛА в Лейпциге

Мерц хотел немедленно обвинить Россию в инциденте в Лейпциге Spiegel: Мерц торопился обвинить Россию в инциденте с БПЛА в Лейпциге

Москва3 сен Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц хотел как можно скорее возложить на Россию ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпциг/Галле, однако министры внутренних и иностранных дел страны убедили его дождаться результатов расследования. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, во время отпуска в августе Мерц ежедневно получал информацию о ходе расследования. 25 августа он заявил, что германские власти вскоре назовут ответственных за произошедшее.

25-26 августа правительство ФРГ провело закрытое выездное заседание в Нойхарденберге. Хотя основной темой встречи было состояние немецкой экономики, Мерц отдельно встретился с главами МВД и МИД Александером Добриндтом и Йоханном Вадефулем. В совещании также участвовал советник канцлера по безопасности Гюнтер Зауттер.

Как утверждает Der Spiegel, Мерц настаивал на скорейшем публичном обвинении России. Однако Добриндт и Вадефуль попросили канцлера предоставить дополнительное время. Глава МВД ссылался на возможный ущерб для расследования, а министр иностранных дел заявил о необходимости подготовиться к возможной реакции Москвы на санкции, включая меры в отношении дипломатов.

Мерц согласился отложить заявление и поручил Зауттеру согласовать с министрами совместную позицию. По данным журнала, соответствующее заявление Добриндт и Вадефуль обнародовали примерно через неделю.

1 сентября правительство Германии официально возложило на Россию ответственность за произошедший в начале августа инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Берлин также объявил о закрытии Генерального консульства РФ в Бонне, прекращении деятельности Русского дома в Берлине и других мерах.

В посольстве России в Германии назвали обвинения Берлина наспех состряпанной провокацией, которая, по мнению российской стороны, "служит исключительно целям Киева и милитаристского крыла европейского политического класса". Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев отверг обвинения, назвав их бездоказательными и абсурдными.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, связал обвинение ФРГ по БПЛА в Лейпциге с тяжелым положением Германии.