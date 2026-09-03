В МИД ФРГ выразили сожаление из-за закрытия Института Гете в России Глава МИД ФРГ Вадефуль пожалел о закрытии Института Гете в России

Москва3 сен Вести.Глава МИД Германии Йохан Вадефуль выразил сожаление из-за закрытия в России отделений Института Гете и заявил, что этот шаг может еще сильнее ухудшить отношения между ФРГ и РФ. Его слова приводит агентство DPA.

Заявленная сейчас мера РФ вызывает глубокое сожаление, поскольку она еще больше вредит нашим отношениям заявил он на совместной пресс-конференции с коллегами из Польши и Франции

Глава немецкого МИД подчеркнул, что Институт Гете выполнял в России важную роль культурного моста, что Германия была готова продолжать эту работу и что отношения между россиянами и немцами в целом всегда были хорошими.

Во вторник правительство ФРГ официально возложило ответственность за произошедший в начале августа инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг на Россию и объявило о закрытии генконсульства РФ в Бонне, прекращении деятельности Русского дома в Берлине и других мерах. В посольстве РФ в Берлине назвали инцидент наспех состряпанной провокацией.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, власти Германии своими последними действиями фактически уничтожают все положительное, что было в отношениях между Москвой и Берлином