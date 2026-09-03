Лавров: Институт Гете в РФ закроют в ответ на меры против Русского дома в ФРГ

Лавров: Германия сознательно идет на прекращение культурного присутствия в РФ Лавров: Институт Гете в РФ закроют в ответ на меры против Русского дома в ФРГ

Москва3 сен Вести.Российская Федерация в ответ на закрытие немецкими властями Русского дома в Берлине закроет отделения Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в рамках лектория общества "Знание" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), его слова приводит ТАСС.

Здесь у немцев есть отделения Института Гете. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Ну, конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда [из Берлина] выгнали. Иначе мы не будем себя уважать. Они сознательно шли на шаг, они не могли этого не понимать, который означает окончание их культурного присутствия в России сказал Лавров

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил журналистам о денонсации межправительственного соглашения, регулирующего деятельность Российского дома науки и культуры в Берлине.

Посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев заявил, что Москва крайне возмущена недружественными действиями немецких властей, предпринятыми в начале сентября. Речь идет о закрытии российского генерального консульства в Бонне и ликвидации деятельности крупнейшего культурного центра — Русского дома.

Он также отметил, что отношения между РФ и ФРГ сейчас фактически находятся в состоянии замерзания по инициативе немецкой стороны.