Глава института Гете заявила о "конце эпохи" культурных связей России и ФРГ Глава института Гете заявила о "конце эпохи" культурных связей РФ и Германии

Москва3 сен Вести.Глава института Гете Геше Йост сообщила о "конце эпохи" культурных отношений между Россией и ФРГ на фоне закрытия Русского дома в Берлине и отделений института Гете в РФ после того, как власти Германии обвинили Москву в якобы причастности к инциденту в Лейпциге.

Накануне глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что генеральное консульство России в Бонне закроют 18 сентября. Тогда же стало известно о денонсации межправительственного соглашения, регулирующего деятельность Российского дома науки и культуры в Берлине.

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация в ответ на закрытие немецкими властями Русского дома закроет отделения института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

[Закрытие отделений института Гете в России] знаменует конец целой эпохи в германо-российских культурных отношениях. После падения Берлинской стены были открыты институты в Москве и Санкт-Петербурге… В 2009 году к ним присоединился Новосибирск приводит слова Йост пресс-служба института

Инцидент с дроном со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига/Галле произошел в ночь на 5 августа. По данным немецкой газеты Zeit, начиненный взрывчаткой БПЛА подлетел к перевозившему военный груз украинскому самолету Ан-24, стоявшему на стоянке, и повредил его крыло. Взрывное устройство в итоге не сработало. Германия возложила ответственность на Россию, не приведя этому конкретных доказательств.