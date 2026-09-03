Москва3 сен Вести.Антироссийский курс властей Германии может обернуться крайне тяжелыми последствиями для экономики страны. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы RT.

Все это будет иметь крайне печальные последствия и для экономики Германии, и для людей, поскольку они уже потеряли довольно много из-за отказа сотрудничества с РФ сказал Медведев

Зампред Совбеза РФ также отметил, что если Германия продолжит придерживаться антироссийской линии, последствия могут оказаться не только экономическими. Он напомнил, что ранее о возможных рисках предупреждали Министерство обороны России и другие российские должностные лица.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что генеральное консульство России в Бонне закроют 18 сентября. Тогда же стало известно о денонсации межправительственного соглашения, регулирующего деятельность Российского дома науки и культуры в Берлине.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ФРГ идет по дальнейшему пути эскалации.