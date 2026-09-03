Москва3 сенВести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и руководство Германии встали на путь забвения итогов Второй Мировой войны, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью RT.
Нынешнее руководство Германии, федеральный канцлер, ряд его сотрудников встали на путь забвения результатов Второй Мировой войнысказал он
По словам Медведева, немецкие власти должны одуматься и проводить более взвешенную политику в отношении РФ, отказавшись от прямой конфронтации с Москвой.
Накануне глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что генеральное консульство России в Бонне закроют 18 сентября. Тогда же стало известно о денонсации межправительственного соглашения, регулирующего деятельность Российского дома науки и культуры в Берлине.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ФРГ идет по дальнейшему пути эскалации.