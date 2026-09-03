Песков: решение о закрытии генконсульства РФ в Бонне выглядит абсурдно Песков назвал закрытие генконсульства РФ в Бонне абсурдным и непоследовательным

Москва3 сен Вести.Решение властей Германии о закрытии генконсульства России в Бонне выглядит непоследовательно и абсурдно, и оно едва ли добавит политических очков канцлеру Фридриху Мерцу. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что генеральное консульство России в Бонне закроют 18 сентября. Заявление прозвучало на пресс-конференции, посвященной атаке БПЛА в аэропорту Лейпцига. Немецкие власти связали этот инцидент с российской разведкой.

Выглядит это все непоследовательно, выглядит это все абсурдно. Тем более на фоне того, что сколь-нибудь убедительных каких-то аргументов или доказательств обвинениям, которые министр внутренних дел озвучил, приведено не было. Поэтому вряд ли это Мерцу добавит какие-то очки и вряд ли это спасет его политическую судьбу сказал Песков

Отношения между Москвой и Берлином сейчас фактически находятся в состоянии замерзания по инициативе немецкой стороны, заявил ранее посол России в Германии Сергей Нечаев.