Москва3 сен Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц закрытием генконсульства России в Бонне пытается заработать внутриполитические очки. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его мнению, на действия Мерца оказывают влияние его внутриполитические неудачи.

Определенный ... эффект вот этих внутриполитических неудач Мерца, конечно же, свою роль играет. Но и он, конечно, за счет таких, как ему кажется, квазирезких шагов пытается какие-то очки заработать на внутреннем рынке. Но получается это чрезвычайно неуклюже, потому что до сих пор все, кто что-то немецкое за последние годы взрывал, это были украинцы, которых сами немцы же и поймали. Разве они закрыли хоть одно генконсульство Украины у себя на территории на фоне идущего судебного процесса? Не закрывали. Разве они какие-то культурные центры украинские закрывали? Нет