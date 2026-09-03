Москва3 сенВести.Россия не будет инициатором понижения уровня дипломатических отношений с Германией, заявил ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, от ФРГ можно ждать абсурдных шагов.
По крайней мере, они не ведут об этом речь, я не думаю, что мы будем инициаторами. Но, с другой стороны, очевидно, что они сейчас способны на любые абсурдные шагисказал Песков
Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что отношения между Москвой и Берлином сейчас находятся в состоянии замерзания по инициативе немцев.