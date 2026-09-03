Песков: Россия не будет инициатором понижения уровня дипотношений с ФРГ

Песков заявил, что РФ не будет инициатором понижения уровня дипотношений с ФРГ Песков: Россия не будет инициатором понижения уровня дипотношений с ФРГ

Москва3 сен Вести.Россия не будет инициатором понижения уровня дипломатических отношений с Германией, заявил ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, от ФРГ можно ждать абсурдных шагов.

По крайней мере, они не ведут об этом речь, я не думаю, что мы будем инициаторами. Но, с другой стороны, очевидно, что они сейчас способны на любые абсурдные шаги сказал Песков

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что отношения между Москвой и Берлином сейчас находятся в состоянии замерзания по инициативе немцев.