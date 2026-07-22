12:26 22 июля 2026Татьяна РутковскаяПолитикаПесков не располагает информацией о встрече представителей РФ и ФРГ в БакуПесков не располагает информацией о встрече представителей РФ и ФРГ в БакуСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква22 июлВести.Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Читайте такжеПесков: в Кремле не знают о возможном визите главы ФБР в Россию13:05 21 июлНикаких планов: в Кремле ответили на вопрос о диалоге с новым лидером Британии12:40 21 июлПесков: Кремль не видит готовности ФРГ к диалогу12:31 20 июлМежду Москвой и Киевом нет официальных каналов связи, заявил Песков12:55 16 июнПесков: ЕС не предлагал России провести переговоры11:44 28 маяПесков ответил на вопрос о возможности визита Трампа в Россию00:31 13 маяПесков: контакты Ушакова и Уиткоффа идут, но планов визита в РФ пока нет18:46 11 маяПесков: РФ не получала реакции от ЕС по кандидатуре Шредера для переговоров17:16 11 маяПолитика22.07.2026