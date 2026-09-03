Медведев призвал власти Германии одуматься" и не идти на конфликт с Россией Медведев призвал Германию отказаться от конфронтации с Россией

Москва3 сен Вести.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал власти Германии проводить более взвешенную политику в отношении России и отказаться от прямой конфронтации с Москвой. Об этом он заявил в интервью RT.

Мне кажется, им нужно одуматься и проводить гораздо более взвешенный курс, а не пытаться напрямую вступить в конфронтацию с нашей страной сказал Медведев

По его мнению, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и его окружение начали забывать о последствиях Второй мировой войны. Медведев отметил, что еще недавно позиция германских властей была иной.

А нынешний федеральный канцлер и его сотрудники, по сути, продолжают печальное дело своих предшественников заявил замглавы Совбеза РФ

Ранее президент России Владимир Путин указал на то, что новые антироссийские решения ФРГ после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле являются ошибкой немецких властей.