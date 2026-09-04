В РФ предупредили об ответе в случае размещения дальнобойных систем ФРГ Посольство: места дислокации дальнобойных систем ФРГ станут законными целями РФ

Москва4 сен Вести.Возможные места размещения дальнобойных систем Германии в случае развертывания против России станут законными военными целями.

Об этом "Известиям" сообщили в посольстве РФ в Берлине.

В случае практической реализации немецкие военные инициативы будут рассматриваться как непосредственная угроза России и Союзному государству. … Критики безудержной германской милитаризации справедливо указывают, что места дислокации подобных вооружений неминуемо станут законными военными целями России сообщили в посольстве

Так, по мнению военного эксперта Института права и нацбезопасности РАНХиГС Александра Степанова, удары по территории РФ дальнобойным оружием могут в перспективе наноситься с территорий стран НАТО, и это потребует нейтрализации Россией таких возможностей недружественных государств.

Между тем, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал власти Германии проводить более взвешенную политику в отношении России и отказаться от прямой конфронтации с Москвой.