Захарова об инциденте с беспилотниками: Германия ждала нужного момента Захарова: в ФРГ ждали нужного момента, чтобы обвинить РФ в инциденте с БПЛА

Москва6 сен Вести.Германия ждала нужного момента, чтобы обвинить Россию в инциденте с беспилотниками в Лейпциге, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

1 сентября правительство ФРГ официально возложило ответственность за произошедший в начале августа инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг на Россию и объявило о прекращении деятельности Русского дома, а также закрытии Генконсульства РФ в Бонне и других мерах.

Заявляется о том, что якобы Россия совершила, были непрямые обвинения, но вот они обнаружили некие дроны, и тут, очевидно, след ведет на восток. Видимо, у них все следы по гитлеровскому плану "Ост" ведут на восток. Удивительное дело! Казалось бы, если уже тогда начали на все лады мусолить эту тему, а чего ж полтора месяца ждали? А ожидали они нужного момента. Дело как всегда в электоральных циклах сказала Захарова

По ее словам, выборы в земельный парламент в немецкой Саксонии-Анхальт очень важны для канцлера Фридриха Мерца, рейтинги которого находятся на катастрофически низком уровне.