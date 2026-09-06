Москва6 сен Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала европейские страны, которые поддержали Германию в бездоказательных обвинениях против России.

1 сентября власти Германии обвинили Москву в инциденте с БПЛА в аэропорту Лейпциг/Галле, который произошел в ночь на 5 августа. По данным немецкой газеты Zeit, начиненный взрывчаткой дрон подлетел к перевозившему военный груз украинскому самолету Ан-24, стоявшему на стоянке, и повредил его крыло. Взрывное устройство в итоге не сработало. Германия возложила ответственность на Россию, не приведя этому конкретных доказательств.

На фоне этих обвинений ФРГ заявила о закрытии генконсульства РФ в Бонне и Русского дома в Берлине.

Кроме того, власти Германии сообщили, что совместно с Евросоюзом (ЕС) и НАТО будет подготовлен ответ на инцидент с дроном в Лейпциге.

Мария Захарова сравнила такую солидарность Североатлантического альянса с натовским хороводом.

Для того, чтобы немцам продемонстрировать якобы легитимность подобных шагов [против РФ], была организована так называемая хоральная солидарность. Когда страны по периметру начали заявлять, что и они тоже поддерживают эти самые решения Берлина и тоже нас обвиняют. Хорошо, допустим, их ввели в заблуждение, или это абсолютно лобовая некомпетентность и вот бесконечный этот натовский хоровод друг друга поддерживать во всем. Хорошо, допустим, это их стиль заявила Захарова

Как отмечал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ФРГ идет по дальнейшему пути эскалации.