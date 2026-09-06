Захарова поинтересовалась, почему в ФРГ не хотят закрыть генконсульство Украины Захарова указала на двойственность Берлина: генконсульство Украины не закрыто

Москва6 сен Вести.В Германии, несмотря на украинский след в подрывах "Северных потоков", не закрыли дипломатические миссии Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Она отметила, что после инцидента с БПЛА в аэропорту Лейпциг/Галле, после которого Берлин предъявил претензии РФ и объявил о закрытии российского генконсульства в Бонне, закономерно можно задать вопрос и об Украине.

В частности, указала Захарова, в Германии заявляли об украинском следе при расследовании подрывов газопроводов "Северный поток", однако в отношении украинских дипмиссий на территории ФРГ не было предпринято никаких мер.

Та самая Германия устами своих официальных лиц заявляла, что у них нет ни то что сомнений, а у них нет возможности больше молчать на предмет того, что подрывы "Северных потоков" совершали люди, связанные непосредственно с Украиной. Это сказали германские официальные лица. Теперь внимание, вопрос: почему не закрыто посольство, генеральное консульство Украины? Почему Париж, Брюссель, Лондон, Варшава, Мадрид не поддержали в этом заявлении или своими заявлениями данное заявление Берлина? Почему не были высланы украинские дипломаты? Почему немецкие таблоиды на все лады эту тему не раскрыли? задалась вопросом Захарова

По мнению дипломата, такой избирательный подход объясняется тем, что в отношении Москвы ведется гибридная атака.

Это спланированная, гибридная, заранее в умах прокручиваемая и германская, и натовская история, которую мы называем гибридной атакой, гибридной войной на нашу страну. И никакой логики, никакого единого стандарта здесь искать давным-давно уже не надо. Надо давать отпор, надо давать ответ заключила Мария Захарова

В начале сентября власти Германии обвинили Москву в инциденте с БПЛА в аэропорту Лейпциг/Галле, который произошел в ночь на 5 августа. По данным немецкой газеты Zeit, начиненный взрывчаткой дрон подлетел к перевозившему военный груз украинскому самолету Ан-24, стоявшему на стоянке, и повредил его крыло. Взрывное устройство в итоге не сработало. Германия возложила ответственность на Россию, не приведя этому конкретных доказательств.

На фоне этих обвинений ФРГ заявила о закрытии генконсульства РФ в Бонне и Русского дома в Берлине.