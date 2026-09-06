Захарова объяснила, почему закрыли Русский дом в Берлине Захарова: у властей Германии давно были планы закрыть Русский дом в Берлине

Москва6 сен Вести.Планы о закрытии Русского дома в Берлине у властей Германии были давно. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По ее словам, Русский дом был символом надежды для самих немцев, однако для властей ФРГ такой подход был неприемлем.

Они (власти ФРГ. – Прим. ред.) закрыли одно из наших генконсульств и Русский дом, который выдержал все. Он выдержал послевоенное время, он стал символом новых времен для наших стран. Он стал, на мой взгляд, маяком надежды для огромного количества жителей Германии, которые полагали, что их не простят никогда в жизни за то, что сделали их предки. Конечно, планы по закрытию и нашего генконсульства, и Русского дома у властей Германии были давно. А почему? Да потому, что не клеилось сказала Захарова

Она подчеркнула, что властям Германии, которые принялись винить Россию, мешала лояльность немецкого общества к нашей стране.

Не было логики в том, что, с одной стороны, Россию они обвиняют во всех грехах, которые она не совершала, объявляют чуть ли не частью там какой-то оси зла. А с другой стороны, немцы каждый божий день приходили в Русский дом, пользовались курсами русского языка. Это основная его цель и задача: посещали конференции, высказывали разные точки зрения, получали информацию из первых рук о России. Нужно было с этим что-то сделать. Вот они с этим что-то сделали отметила Захарова

Причем, подчеркнула официальный представитель МИД РФ, решение о закрытии Русского дома в Берлине вызвало протест у жителей страны.

Это вызвало протесты внутри Германии. Как вы, наверное, видели, вокруг Русского дома начались акции в поддержку Русского дома, в поддержку России и против его закрытия указала дипломат

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на фоне обвинений Москвы в якобы причастности к инциденту в Лейпциге сообщил, что генеральное консульство России в Бонне закроют 18 сентября. Тогда же стало известно о денонсации межправительственного соглашения, регулирующего деятельность Российского дома науки и культуры в Берлине.

Инцидент с дроном со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига/Галле произошел в ночь на 5 августа. По данным немецкой газеты Zeit, начиненный взрывчаткой БПЛА подлетел к перевозившему военный груз украинскому самолету Ан-24, стоявшему на стоянке, и повредил его крыло. Взрывное устройство в итоге не сработало. Германия возложила ответственность на Россию, не приведя этому конкретных доказательств.