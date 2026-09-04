У Русского дома в Берлине проходит демонстрация против его закрытия Митинг против закрытия Русского дома проходит в Берлине

Москва4 сен Вести.В центре Берлина, у здания Русского дома на Фридрихштрассе, проходит акция протеста. Несколько сотен человек вышли, чтобы выразить несогласие с закрытием учреждения, сообщает ТАСС.

Акцию под лозунгом "Мосты вместо стен" организовала партия (ранее "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость"). По словам организаторов, первоначально заявлялось 200 человек, но после официального решения властей о закрытии Русского дома желающих прийти стало значительно больше.

Демонстранты пришли с российскими и германскими триколорами, подчеркивая дружбу между странами, и с флагами, на которых изображен голубь мира. Среди лозунгов: "Руки прочь от России", "Мир и дружба", "Остановите войну против России", "Нет оружию для Украины", "За поражение НАТО", "Мир с Россией".

1 сентября немецкие власти Г обвинила РФ в инциденте с БПЛА в аэропорту Лейпциг/Галле. Далее власти Германии закрыли Русский дом в Берлине и генконсульство России в Бонне. В ответ Москва закрыла Институт Гете.