Эксперт Лукьянов: в Берлине долго не решались закрыть Русский дом Журналист Лукьянов: закрытие Русского дома в Берлине было вопросом времени

Москва4 сен Вести.Закрытие Русского дома в Берлине было лишь вопросом времени и политического желания, немцы долго не решались на это. Об этом заявил главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

По его словам, сам факт наличия Русского дома в Берлине к нынешнему моменту – это некоторый анахронизм.

Глядя на отношения в последние годы, было странно, что это так долго существовало. Они не решались это сделать. Я по базовому образованию германист, такое отзывается в сердце… Это был вопрос только времени и того или иного политического желания, когда будет заблокирована деятельность всех представительств. Это все целиком чрезвычайно прискорбно, и их действия, и вынужденные наши ответы сказал Лукьянов

Он подчеркнул, что ответ России на действия Германии, в том числе на закрытие генконсульства России в Бонне, это принципиальный вопрос, РФ не может действовать иначе.

Я не исключаю, что будет закрыто [немецкое] консульство в Санкт-Петербурге в ответ на Бонн считает журналист

Немецкие власти приняли решение о закрытии Русского дома в Берлине после того, как обвинили Москву в якобы причастности к инциденту с дронами в Лейпциге. Российская сторона в ответ приняла решение о закрытии отделений института Гете в РФ.

Кроме того, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что генеральное консульство России в Бонне закроют 18 сентября.