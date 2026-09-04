Захарова связала провокацию в Лейпциге с предвыборной ситуацией в ФРГ

Захарова о причинах антироссийской риторики Берлина перед выборами в ФРГ Захарова связала провокацию в Лейпциге с предвыборной ситуацией в ФРГ

Москва4 сен Вести.Власти Германии используют историю вокруг инцидента с беспилотником в Лейпциге для списания предвыборного общественного недовольства. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Во-первых, это провокация, ну, соответственно, мы должны это так и квалифицировать, во-вторых, у этой провокации, безусловно, есть и временное измерение цитирует дипломата сайт KP.RU

По мнению дипломата, действия Берлина носят характер преднамеренной провокации, приуроченной к выборам в Саксонии-Анхальт. Захарова подчеркнула, что руководству ФРГ потребовалось отвлечь внимание граждан от нарастающих экономических и социальных проблем страны, а также от падающих рейтингов действующей власти.