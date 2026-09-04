Москва4 сенВести.Власти Германии используют историю вокруг инцидента с беспилотником в Лейпциге для списания предвыборного общественного недовольства. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Во-первых, это провокация, ну, соответственно, мы должны это так и квалифицировать, во-вторых, у этой провокации, безусловно, есть и временное измерениецитирует дипломата сайт KP.RU
По мнению дипломата, действия Берлина носят характер преднамеренной провокации, приуроченной к выборам в Саксонии-Анхальт. Захарова подчеркнула, что руководству ФРГ потребовалось отвлечь внимание граждан от нарастающих экономических и социальных проблем страны, а также от падающих рейтингов действующей власти.
Нужно было перебить очевидно нарастающую волну, сказать, что недовольство действиями Берлина — не сказать ничего. Народного возмущения, гнева, протеста, как хотитезаключила Захарова