Москва4 сенВести.Немецкая газета Die Tageszeitung (TAZ) выпустила номер с нецензурной надписью на русском языке на обложке.
"Гете, идти на…!гласит надпись на обложке
Далее следует перевод на немецкий: "… ju Göhte!" ("Пошел ты, Гете!"). Отмечается, что обложка и материл связаны с закрытием Института Гете в РФ в ответ на немецкие санкции. По мнению TAZ, события вряд ли способствуют международному пониманию.
Институт Гете — немецкая неправительственная организация, которая занимается распространением немецкого языка за границей.
Ранее, 1 сентября, ФРГ обвинила РФ в инциденте с БПЛА в аэропорту Лейпциг/Галле. Далее власти Германии закрыли Русский дом в Берлине и генконсульство России в Бонне. В ответ Москва закрыла Институт Гете.