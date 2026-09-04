Немецкая газета TAZ напечатала на обложке нецензурную фразу на русском Немецкая газета TAZ выпустила номер с обложкой на русском языке

Москва4 сен Вести.Немецкая газета Die Tageszeitung (TAZ) выпустила номер с нецензурной надписью на русском языке на обложке.

"Гете, идти на…! гласит надпись на обложке

Далее следует перевод на немецкий: "… ju Göhte!" ("Пошел ты, Гете!"). Отмечается, что обложка и материл связаны с закрытием Института Гете в РФ в ответ на немецкие санкции. По мнению TAZ, события вряд ли способствуют международному пониманию.

Институт Гете — немецкая неправительственная организация, которая занимается распространением немецкого языка за границей.

Ранее, 1 сентября, ФРГ обвинила РФ в инциденте с БПЛА в аэропорту Лейпциг/Галле. Далее власти Германии закрыли Русский дом в Берлине и генконсульство России в Бонне. В ответ Москва закрыла Институт Гете.