Москва4 сенВести.Инцидент с БПЛА в Лейпциге связан с предстоящими выборами в Госдуму, заявила KP.RU официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Время для провокации, по ее мнению, выбрано не случайно, а с прицелом на начало сентября - именно в этот период должно пройти голосование.
Удар должен был, с их точки зрения, прийти, в том числе по выборам, которые проводит Россия на территории Германии. В свою собственную Государственную думууказала представитель МИД
Официальный представитель МИД подчеркнула, что организаторы акции ставили целью дискредитировать выборные процедуры РФ за границей. Захарова также подчеркнула, что право голоса на выборах президента и в Госдуму для российских граждан, находящихся за рубежом, остается в полном объеме.
Ранее в Кремле отвергли обвинения в причастности РФ к инциденту с дроном в Лейпциге. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявления главы МВД Германии Александра Добриндта о причастности России к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига являются неубедительными/