Захарова: провокацией в Лейпциге ФРГ хотела сорвать голосование на выборах в ГД

Захарова связала провокацию в Лейпциге в предстоящими выборами в Госдуму Захарова: провокацией в Лейпциге ФРГ хотела сорвать голосование на выборах в ГД

Москва4 сен Вести.Инцидент с БПЛА в Лейпциге связан с предстоящими выборами в Госдуму, заявила KP.RU официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Время для провокации, по ее мнению, выбрано не случайно, а с прицелом на начало сентября - именно в этот период должно пройти голосование.

Удар должен был, с их точки зрения, прийти, в том числе по выборам, которые проводит Россия на территории Германии. В свою собственную Государственную думу указала представитель МИД

Официальный представитель МИД подчеркнула, что организаторы акции ставили целью дискредитировать выборные процедуры РФ за границей. Захарова также подчеркнула, что право голоса на выборах президента и в Госдуму для российских граждан, находящихся за рубежом, остается в полном объеме.

Ранее в Кремле отвергли обвинения в причастности РФ к инциденту с дроном в Лейпциге. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявления главы МВД Германии Александра Добриндта о причастности России к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига являются неубедительными/