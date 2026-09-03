МИД: РФ принимает меры по недопущению провокаций за рубежом в день выборов

Захарова: РФ не допустит провокаций за рубежом в день выборов МИД: РФ принимает меры по недопущению провокаций за рубежом в день выборов

Москва3 сен Вести.Россия принимает все меры для предотвращения провокаций во время голосования россиян за рубежом на выборах в парламент. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В беседе с РИА Новости она уточнила, что угроза исходит от киевского режима и совместных гибридных акций с правительствами или якобы общественниками государств пребывания, в первую очередь западных.

Направленные во все наши загранучреждения указания содержат исчерпывающий перечень мер, которые направлены на купирование, минимизацию последствий возможных провокаций или каких-то агрессивных действий сказала Захарова

Ранее заместитель председателя комиссии МИД России по выборам Максим Райдер заявил, что Москва разрабатывает комплекс мер для обеспечения безопасности российских избирателей и членов участковых комиссий на зарубежных участках во время выборов в Государственную думу.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года. Голосование будет проходить в течение трех дней – с 18 по 20 сентября.