Москва20 авгВести.Российская сторона разослала приглашения прислать наблюдателей на выборы в Госдуму представителям 12 международных организации и более чем 100 стран мира. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В этом году приглашение на сентябрьские выборы направлены в 12 международных организаций и в более чем в 100 странсказала Захарова журналистам
Выборы в нижнюю палату парламента России пройдут с 18 по 20 сентября. Ранее Захарова заявила, что страны Евросоюза пытаются раскачать очередную волну русофобской истерии, чтобы поставить под сомнение легитимность предстоящего голосования.