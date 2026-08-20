МИД РФ: представители более 100 стран приглашены наблюдать за выборами в Госдуму

РФ пригласила наблюдателями на выборы в Госдуму представителей более 100 стран МИД РФ: представители более 100 стран приглашены наблюдать за выборами в Госдуму

Москва20 авг Вести.Российская сторона разослала приглашения прислать наблюдателей на выборы в Госдуму представителям 12 международных организации и более чем 100 стран мира. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В этом году приглашение на сентябрьские выборы направлены в 12 международных организаций и в более чем в 100 стран сказала Захарова журналистам

Выборы в нижнюю палату парламента России пройдут с 18 по 20 сентября. Ранее Захарова заявила, что страны Евросоюза пытаются раскачать очередную волну русофобской истерии, чтобы поставить под сомнение легитимность предстоящего голосования.