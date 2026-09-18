Памфилова: более тысячи наблюдателей из 133 стран будут на выборах в Госдуму

Глава ЦИК озвучила число иностранных наблюдателей на выборах в Госдуму Памфилова: более тысячи наблюдателей из 133 стран будут на выборах в Госдуму

Москва18 сен Вести.Свыше 1,1 тыс. международных наблюдателей из 133 стран будут следить за проведением выборов в Госдуму, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

На брифинге в информационном центре ЦИК она рассказала, что в этот раз был побит рекорд по международному наблюдению, даже по сравнению с выборами президента РФ в 2024 году.

Тогда, напомню, наблюдение осуществляли 1 115 [наблюдателей] из 129 стран, а ныне к нам приехали наблюдатели, международные эксперты – их 1 126 из 133 стран мира отметила Памфилова

По словам главы ЦИК, международные наблюдатели будут работать на участках в более 50 регионах России.

Выборы в Госдуму IX созыва, губернаторов и региональные парламенты пройдут в России с 18 по 20 сентября.