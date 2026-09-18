Москва18 сен Вести.Заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев очно проголосовал на выборах депутатов Государственной думы IX созыва.

Политик опубликовал видео с участка в своем канале в MAX и отметил, что каждый участвующий в голосовании приближает победу.

Ранее Медведев отметил, что РФ, в отличие от Украины, проводит выборы, несмотря на военные действия.

В России стартовали трехдневные выборы, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Гражданам предстоит определить состав Государственной думы IX созыва, выбрать депутатов законодательных и местных органов власти, а также глав восьми субъектов РФ. Всего в единый день голосования запланировано более 2,2 тысячи избирательных кампаний, по итогам которых будет замещено 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. По словам председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой, формат трехдневного голосования позволяет повысить безопасность всех участников избирательного процесса. Ежедневно участки будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени.