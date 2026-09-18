Журналист Попов: выборы в России - главная тема в Британии

Журналист Попов: выборы в Госдуму РФ - первая новость британского ВВС Журналист Попов: выборы в России - главная тема в Британии

Москва18 сен Вести.Выборы в Государственную думу России - одна из главных тем новостного выпуска британского телеканала ВВС, написал автор ИС "Вести" Евгений Попов в своем канале в МАХ.

Смотрю сейчас BBC. Тема выборов в Государственную думу - первая новость. Следит англичанка написал он

В России стартовали трехдневные выборы, которые продлятся с 18 по 20 сентября. Гражданам предстоит определить состав Государственной думы IX созыва: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам.