На Камчатке и Чукотке открылись участки для голосования на выборах в Госдуму

Выборы в ЕДГ-2026 начались в России На Камчатке и Чукотке открылись участки для голосования на выборах в Госдуму

Москва17 сен Вести.В России начался единый день голосования (ЕДГ-2026), в рамках которого пройдут выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные избирательные кампании. Первые участки приступили к работе в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

Всего в этот день планируется провести более 2,2 тысячи выборов различного уровня, в ходе которых будет замещено около 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова сообщила, что досрочное голосование проводилось в 37 регионах страны с 30 августа. По данным на 16 сентября, свою волю уже выразили 203 952 избирателя. Кроме того, более 14 тысяч человек проголосовали досрочно на участках, организованных за границей.

Голосование в ЕДГ-2026 будет проходить традиционным способом — с использованием бумажных бюллетеней, а также в дистанционном формате или по месту нахождения. Более четырех миллионов избирателей выразили желание участвовать в электронном голосовании, а свыше 2,9 миллиона человек подали заявки на голосование по месту пребывания. Дистанционное электронное голосование будет доступно в 32 регионах России, а также на московской платформе.

Для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также восьми регионов со сложной оперативной обстановкой ЦИК разработал специальные подходы к организации голосования. Президент России Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.

В выборах в новый состав Госдумы по федеральному избирательному округу участвуют 10 партий: "Единая Россия", ЛДПР, "Партия прямой демократии", "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, "Партия пенсионеров", "Коммунисты России" и "Новые люди".

Граждане также будут выбирать кандидатов в 225 одномандатных округах. Россияне, находящиеся за границей в период голосования, смогут принять участие в выборах депутатов Госдумы по федеральному округу. Для этого за пределами страны будет организовано 333 избирательных участка в 152 государствах.