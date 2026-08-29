Систему онлайн-голосования перед выборами в ГД протестируют в 32 регионах

Тестирование онлайн голосования перед выборами в Думу проведут в 32 регионах Систему онлайн-голосования перед выборами в ГД протестируют в 32 регионах

Москва29 авг Вести.Тестирование федеральной платформы для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед выборами депутатов Госдумы девятого созыва пройдет 9 сентября на территории 32 регионов.

Об этом ТАСС сообщил председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ, сопредседатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов.

Основная цель тестирования – проверить доступность системы для избирателей и корректность работы ресурсов ДЭГ, включенных в так называемые белые списки.

В первую очередь, тренировка рассчитана на то, чтобы избиратели проверили доступность для себя ДЭГ сказал Артамонов

По его словам, при тестировании будут обрабатываться возможные обращения о проблемах с доступом к системе из разных регионов.

Заявления на участие в ДЭГ в единый день голосования (ЕДГ) направили свыше 1,1 миллиона россиян.