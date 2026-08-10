За рубежом откроют более 300 участков в 152 странах на выборах в Госдуму

Стало известно, сколько участков откроют за рубежом на выборах в Госдуму За рубежом откроют более 300 участков в 152 странах на выборах в Госдуму

Москва10 авг Вести.Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва за рубежом будет организовано на 319 избирательных участках в 152 странах. Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии России Павел Андреев в ходе заседания ЦИК.

Как уточняется, 312 участков образованы руководителями российских дипломатических миссий и консульских учреждений, еще семь - в городе Байконур в Казахстане.

Находясь в дни голосования за рубежом, российские избиратели смогут проголосовать на 319 избирательных участках, образованных в 152 иностранных государствах сказал Андреев

Как следует из данных ЦИК, в Евразии откроется 237 участков, на Африканском континенте - 50 участков, в Северной Америке и Южной Америке - 13 и 16 участков соответственно, в Австралии и Новой Зеландии - три участка.

Выборы депутатов нижней палаты парламента девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября.