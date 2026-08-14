Москва14 авгВести.Несколько десятков тысяч россиян смогут отдать свой голос во время выборов в Государственную думу. Об этом сообщил российский посол в Индонезии Сергей Толченов.
Толченов уточнил, что избирательный участок на Бали будет находиться в здании генконсульства РФ в Денпасаре.
По нашим данным, на острове находится на постоянной или временной основе несколько десятков тысяч россиянсказал он
Всю информацию по выборам россияне, проживающие в Индонезии, могут найти в социальных сетях загранпредставительств, указал дипломат.
Ждем наших сограждан на избирательных участкахдобавил Толченов
Ранее член ЦИК Павел Андреев сообщил, что за рубежом голосование на выборах в Госдуму пройдет на 319 избирательных участках в 152 странах.