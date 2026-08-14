Посол Толченов: десятки тысяч россиян смогут проголосовать на выборах в ГД

Десятки тысяч граждан РФ на Бали смогут проголосовать на выборах в Госдуму Посол Толченов: десятки тысяч россиян смогут проголосовать на выборах в ГД

Москва14 авг Вести.Несколько десятков тысяч россиян смогут отдать свой голос во время выборов в Государственную думу. Об этом сообщил российский посол в Индонезии Сергей Толченов.

Толченов уточнил, что избирательный участок на Бали будет находиться в здании генконсульства РФ в Денпасаре.

По нашим данным, на острове находится на постоянной или временной основе несколько десятков тысяч россиян сказал он

Всю информацию по выборам россияне, проживающие в Индонезии, могут найти в социальных сетях загранпредставительств, указал дипломат.

Ждем наших сограждан на избирательных участках добавил Толченов

Ранее член ЦИК Павел Андреев сообщил, что за рубежом голосование на выборах в Госдуму пройдет на 319 избирательных участках в 152 странах.