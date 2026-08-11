Москва11 авгВести.На "Госуслугах" более миллиона россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщило Минцифры.
В организации отметили, что проголосовать на федеральной платформе ДЭГ можно будет в 32 регионах России.
Возможностью планируют воспользоваться уже более одного миллиона человек – они подали заявление на "Госуслугах"отметили в ведомстве
Также сообщается, что на участие в дистанционном голосовании на портале подается в среднем более 100 тысяч заявлений в день.
Подать заявление на "Госуслугах" для участия в ДЭГ можно до 14 сентября включительно. Выборы в Госдуму будут проходить три дня – с 18 по 20 сентября.
Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила форму и текст бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.