ЦИК утвердил бюллетень на выборах в Госдуму с 11 партиями, включая "Яблоко"

ЦИК утвердил текст бюллетеня на выборах в Госдуму ЦИК утвердил бюллетень на выборах в Госдуму с 11 партиями, включая "Яблоко"

Москва10 авг Вести.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утвердила форму и текст бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

В документе представлены все 11 партий, федеральные списки которых были зарегистрированы. В их числе "Яблоко", регистрацию которого в Верховном суде пытается оспорить партия "Родина".

Очередность партий определили во время жеребьевки в ЦИК 5 августа. "Единая Россия" получила первый номер, "Яблоко" – второй, ЛДПР – третий. Следом в бюллетене будут идти "Партия прямой демократии", "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, "Партия пенсионеров", "Коммунисты России", а также "Новые люди".

Ранее председатель "Родины" Алексей Журавлев рассказал о причинах подачи иска. По его словам, он связан с данными о предположительных нарушениях, а также о финансировании фракции западными источниками.