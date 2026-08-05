ЦИК провел жеребьевку по размещению партий в бюллетене на выборах в Госдуму

Определен порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму ЦИК провел жеребьевку по размещению партий в бюллетене на выборах в Госдуму

Москва5 авг Вести.Центральная избирательная комиссия России провела жеребьевку, определив порядок размещения названий и эмблем политических партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной думы, сообщает РИА Новости.

По итогам жеребьевки первые три позиции в бюллетене заняли "Единая Россия", "Яблоко" и ЛДПР. Далее расположатся Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия" и "Родина". Под номерами с восьмого по одиннадцатый будут указаны КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".

В соответствии с регламентом представители политических партий по очереди извлекали шары из лототрона, определявшие их место в бюллетене.

Всего в федеральный избирательный бюллетень вошли 11 партий, включая пять парламентских – "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также шесть непарламентских.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в течение трех дней – с 18 по 20 сентября.