Путин сыронизировал по поводу первого места "Единой России" в бюллетене

"Привыкли быть первыми": Путин сыронизировал о первом месте "ЕР" в бюллетене Путин сыронизировал по поводу первого места "Единой России" в бюллетене

Москва5 авг Вести.Президент России Владимир Путин сыронизировал по поводу того, что партия "Единая Россия" по итогам жеребьевки оказалась на первом месте в избирательном бюллетене.

Жеребьевка прошла 5 августа. От "Единой России" участие в ней принимал олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин.

Он (Карелин. – Прим. ред.) привык быть первым отметил Путин в ходе встречи с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой

По итогам жеребьевки первые три места в бюллетене заняли "Единая Россия", "Яблоко" и ЛДПР. Далее – Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия" и "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".