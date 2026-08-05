Путин: уверен, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы

Путин выразил уверенность, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы Путин: уверен, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы

Москва5 авг Вести.Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой.

Уверен, что люди это понимают и откликнутся на это сказал он

Ранее в ЦИК РФ прошла жеребьевка по определению порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене. Первые три позиции отведены "Единой России", "Яблоку" и ЛДПР. За ними следуют Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия" и "Родина". С 8-го по 11-й номер в списке значатся КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Единый день голосования приходится на третье воскресенье месяца — 20 сентября.