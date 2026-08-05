Путин провел встречу с главой ЦИК Путин провел встречу с главой ЦИК Памфиловой

Москва5 авг Вести.Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллой Памфиловой.

Встреча главы государства и председателя ЦИК прошла в Кремле.

Памфилова доложила, что жеребьевка по размещению партий в бюллетене на выборах в Госдуму прошла прозрачно.

По итогам первые три строчки заняли "Единая Россия", "Яблоко" и ЛДПР. Далее – Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Новые люди".