Москва27 июлВести.Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями фракций в Государственной думе VIII созыва.
Уточняется, что встреча прошла в Кремле, в ней приняли участие глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, а также лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев.
До этого, как напомнили в Кремле, Путин встретился с каждым из глав фракций отдельно.
Ранее президент заявил, что все депутаты, вне зависимости от партийной принадлежности, внесли вклад в развитие законодательства в России. Глава государства в связи с этим также отметил сплоченность представителей разных политических сил.