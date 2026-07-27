Путин встретился с главами думских фракций Путин провел в Кремле встречу с руководителями думских фракций VIII созыва

Москва27 июл Вести.Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями фракций в Государственной думе VIII созыва.

Уточняется, что встреча прошла в Кремле, в ней приняли участие глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, а также лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев.

До этого, как напомнили в Кремле, Путин встретился с каждым из глав фракций отдельно.

Ранее президент заявил, что все депутаты, вне зависимости от партийной принадлежности, внесли вклад в развитие законодательства в России. Глава государства в связи с этим также отметил сплоченность представителей разных политических сил.