ЦИК предполагает, что на выборах на ресурсы комиссии будут осуществляться атаки

Памфилова заявила о готовности ЦИК к экстремальной ситуации ЦИК предполагает, что на выборах на ресурсы комиссии будут осуществляться атаки

Москва5 авг Вести.ЦИК предполагает, что на выборах в Госдуму будут осуществляться атаки и предпринимает беспрецедентные меры безопасности, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Выборы будут проводиться в экстремальной ситуации, поскольку "от Киева можно ожидать чего угодно", сказала Памфилова. При этом меры безопасности не повлияют на высокий уровень открытости и прозрачности выборного процесса.

При сохранении открытости и прозрачности, естественно, принимая все меры безопасности, поскольку и разного рода атаки, и кибератаки, и так далее. Все это мы предполагаем заявила Элла Памфилова

Для того чтобы выборы прошли в штатном режиме, сделано многое: подготовлены резервные помещения и альтернативные источники питания, проведены совместные с МЧС, МВД и другими силовыми ведомствами тренировки, назначены члены комиссии, отвечающие за эвакуацию, пожарную безопасность.

Президент, в свою очередь, отметил, что те, кто хочет проходить через демократические процедуры формирования власти, делают это, несмотря ни на какие угрозы.

Голосование на выборах в Госдуму пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября.