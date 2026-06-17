Памфилова заявила о возможности проведения выборов в новых регионах Памфилова: ЦИК, МО РФ, ФСБ считают возможным проведение выборов в новых регионах

Москва17 июн Вести.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ, Минобороны РФ, ФСБ и главы субъектов считают возможным проведение выборов в новых регионах страны, где действует военное положение. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии в среду, 17 июня.

По ее словам, ведомства единогласно сошлись во мнении, что выборы депутатов Госдумы в регионах Донбасса и Новороссии возможны.

В своих официальных письменных позициях они единогласно высказались за то, что проведение выборов депутатов Госдумы на территории воссоединенных субъектов является возможным. Да, сложно. Но это запрос людей. И мы обязаны все вместе сделать все, что требуется сказала Памфилова

Ранее глава ЦИК сообщила о старте подготовки к выборам в Госдуму.