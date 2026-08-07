Журавлев: иск о снятии "Яблока" связан с данными о финансировании Западом

Депутат Журавлев объяснил подачу иска о снятии партии "Яблоко" с выборов Журавлев: иск о снятии "Яблока" связан с данными о финансировании Западом

Москва7 авг Вести.Иск об отмене регистрации списка партии "Яблоко" связан с информацией о предположительных нарушениях, в том числе о финансировании партии западными источниками. Такое заявление сделал председатель партии "Родина" депутат Госдумы Алексей Журавлев в комментарии РИА Новости.

7 августа агентство сообщало, что в Верховный суд РФ поступил иск об отмены регистрации списка кандидатов от партии "Яблоко". Как следует из карточки дела, иск подала партия "Родина".

Главное – финансирование. Деньги, которые идут из западных источников, что категорически запрещено, а остальные не проводятся через избирательный счет, как полагается заявил Журавлев

По его словам, на этом основании и был составлен административный иск, который, как он надеется, удовлетворят. По заявлению Журавлева, "Родина" изучила документы и заметила массу юридических тонкостей. По словам депутата, речь идет, в частности, о нарушении "Яблоком" закона о выборах и о рекламе. По его заявлению, партия занималась агитацией в социальных сетях, не соблюдая авторское право.

Журавлев также выступил с критикой "Яблока" еще несколько дней назад. В самой партии "Яблоко" отрицают иностранное финансирование.

Выборы депутатов Госдумы будут проходить с 18 по 20 сентября.