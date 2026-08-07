"Яблоко" будет обжаловать решения судов о снятии с выборов кандидатов от партии

Партия "Яблоко" будет обжаловать решения о снятии своих кандидатов с выборов "Яблоко" будет обжаловать решения судов о снятии с выборов кандидатов от партии

Москва7 авг Вести.Политическая партия "Яблоко" намерено обжаловать решения девяти судов о снятии своих кандидатов с участия в осенних выборах. Об этом сообщила пресс-служба фракции.

Девять судебных заседаний по оспариванию снятия с выборов кандидатов от "Яблока" прошли 7 августа​​​. Во всех случаях суды отказали партии. Все решения будут обжалованы говорится в заявлении

Речь идет в том числе об отказе Верховного суда РФ Егору Карпенкову, который оспаривал исключение из федерального списка "Яблока". Снятие списка "Яблока" на выборах в законодательное собрание также оставил в силе суд в Карелии.