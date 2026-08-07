Москва7 авгВести.Партия "Яблоко" назвала клеветническими высказывания депутата Госдумы Алексея Журавлева и сообщила, что намерена подать на него в суд.
Партия отреагировала на выступление Журавлева у здания Верховного суда. Ранее сообщалось, что Верховный суд получил иск от Журавлева об отмене регистрации списка кандидатов от "Яблока".
Выступление содержит клеветнические высказывания в адрес партии "Яблоко". Сегодня в суд будет подано исковое заявление о защите деловой репутации партииговорится в сообщении партии
Отмечается, что партия пока не получила исковое заявление Журавлева о снятии "Яблока" с выборов.
Позиция партии по существу заявленных требований будет озвучена после ознакомления с искомдобавляется в сообщении
Ранее Журавлев заявил, что иск об отмене регистрации федерального списка "Яблока" связан с информацией о предположительных нарушениях, в том числе о финансировании партии западными источниками. По словам депутата, речь идет, в частности, о нарушении "Яблоком" закона о выборах и о рекламе.
В самой партии "Яблоко" отрицают иностранное финансирование.
Выборы депутатов Госдумы состоятся с 18 по 20 сентября.