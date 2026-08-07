Партия "Яблоко" намерена подать в суд на депутата Журавлева, обвинив в клевете

"Яблоко" подаст в суд на депутата Журавлева для защиты деловой репутации Партия "Яблоко" намерена подать в суд на депутата Журавлева, обвинив в клевете

Москва7 авг Вести.Партия "Яблоко" назвала клеветническими высказывания депутата Госдумы Алексея Журавлева и сообщила, что намерена подать на него в суд.

Партия отреагировала на выступление Журавлева у здания Верховного суда. Ранее сообщалось, что Верховный суд получил иск от Журавлева об отмене регистрации списка кандидатов от "Яблока".

Выступление содержит клеветнические высказывания в адрес партии "Яблоко". Сегодня в суд будет подано исковое заявление о защите деловой репутации партии говорится в сообщении партии

Отмечается, что партия пока не получила исковое заявление Журавлева о снятии "Яблока" с выборов.

Позиция партии по существу заявленных требований будет озвучена после ознакомления с иском добавляется в сообщении

Ранее Журавлев заявил, что иск об отмене регистрации федерального списка "Яблока" связан с информацией о предположительных нарушениях, в том числе о финансировании партии западными источниками. По словам депутата, речь идет, в частности, о нарушении "Яблоком" закона о выборах и о рекламе.

В самой партии "Яблоко" отрицают иностранное финансирование.

Выборы депутатов Госдумы состоятся с 18 по 20 сентября.