В ЦИК заявили об отсутствии намерений отказаться от бумажных бюллетеней Памфилова: ЦИК не собирается отказываться от бумажных бюллетеней

Москва24 июн Вести.Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в России внедряется последовательно, однако это не значит, что будут упразднены бумажные бюллетени. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова в ходе заседания комиссии.

Она напомнила, что впервые ДЭГ было применено в 2019 году. За прошедшие семь лет этим способом голосования воспользовались почти 23 миллиона избирателей.

То есть они выбрали, добровольно выбрали эту форму голосования. Таким образом, ДЭГ у нас внедряется последовательно и никто не отменяет, и не собирается отменять, еще раз повторю, традиционное голосование на избирательных участках добавила глава ЦИК

Памфилова подчеркнула, что на всех избирательных участках будет предусмотрено необходимое количество бумажных бюллетеней.