Памфилова объявила о старте набора волонтеров на выборы в Госдуму

Стартовал набор волонтеров для выборов в Госдуму Памфилова объявила о старте набора волонтеров на выборы в Госдуму

Москва22 июл Вести.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Российской Федерации объявила о начале масштабного набора волонтеров для предстоящих выборов в Госдуму. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в пресс-службе комиссии.

Процесс приема заявок будет осуществляться в партнерстве с платформой "Добро.рф".

По словам председателя комитета Госдумы по молодежной политике и руководителя "Добро.рф" Артема Метелева, участие в работе избирательных комиссий предоставляет волонтерам возможность активно выразить свою гражданскую позицию.

Он подчеркнул, что спектр оказываемой помощи широк: от предоставления избирателям информации о расположении участков до организации помощи маломобильным гражданам, включая вызов специализированного транспорта и сопровождение до мест голосования.

В организации "Добро.рф" уточнили требования к кандидатам. Стать волонтером может любой гражданин старше 18 лет, обладающий активным избирательным правом, но при этом не являющийся членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, его доверенным лицом или наблюдателем. К настоящему моменту к волонтерскому корпусу присоединились почти 20 тысяч человек.

Ранее ЦИК России заверила списки всех партий, выдвинувших депутатов на выборы.