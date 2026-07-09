Москва9 июлВести.Совет Федерации разослал 30 зарубежным адресатам приглашения для участия в наблюдении за выборами в Госдуму.
Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента.
Приглашения, как отмечается, были высланы председателям парламентов стран БРИКС и СНГ, а также других государств, занимающих дружественную или нейтральную позицию.
Суммарно такие приглашения были разосланы 30 адресатамговорится в материале
Полномочный представитель СФ в ЦИК сенатор Сергей Перминов перечислил изданию требования к странам, которые приглашаются к наблюдению: объективность, независимость, признание суверенитета России и главенства норм национального избирательного права.
Ранее стало известно, что Центризбирком направил приглашения для международного наблюдения на сентябрьских выборах в 103 страны и 12 международных организаций.
В период с 18 по 20 сентября 2026 года пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Граждане проголосуют по партийным спискам и одномандатным округам.