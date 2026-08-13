Более 1,1 млн россиян подали заявления на участие в ДЭГ Памфилова: свыше 1,1 млн избирателей выбрали ДЭГ

Москва13 авг Вести.Более 1,1 млн избирателей уже подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в единый день голосования (ЕДГ). Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

Согласно представленным на заседании ЦИК данным, заявки на ДЭГ подали 1 млн 144 тыс. 833 человека. Еще более 240 тыс. избирателей оформили заявления для голосования по месту нахождения.

Выборы в Государственную думу будут проходить три дня – с 18 по 20 сентября. Для участия в ДЭГ можно подать заявление на "Госуслугах" до 14 сентября включительно.