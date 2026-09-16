Путин заявил о важности предстоящих выборов в России Путин назвал избирательную кампанию в России значимой и определяющей

Москва16 сен Вести.Президент России Владимир Путин назвал нынешнюю избирательную кампанию значимой и во многом определяющей. Об этом он заявил в обращении к россиянам в преддверии голосования.

Считаю важным обратиться к вам сейчас, когда в нашей большой стране проходит значимая, во многом определяющая избирательная кампания сказал глава государства

Путин отметил, что выборы депутатов Государственной думы, законодательных собраний и руководителей ряда регионов, а также органов муниципальной власти пройдут в установленные сроки и в строгом соответствии с законодательством.