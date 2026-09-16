Мединский дал прогноз о длительности существования Украины Мединский напомнил о спирали истории, говоря о государственности Украины

Москва16 сен Вести.Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, говоря об украинской государственности, напомнил, что история движется по спирали.

Журналист Александр Юнашев попросил Мединского дать прогноз "относительно длительности существования Украины".

История страны "Украина" началась в 1918 году и продлилась недолго. Сейчас время покажет. Но история – вещь такая, движется по спирали, по спирали ответил Мединский

Украинская народная республика (УНР) была провозглашена независимым государством в январе 1918 года после принятия IV Универсала Украинской Центральной рады. Столицей республики стал Киев. К 1920 году правительство УНР фактически утратила контроль над территорией республики в результате наступления Красной армии.